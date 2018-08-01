Düşürülen kontenjan dikkati zorunlu kılıyor

Üniversite sayısının artırılmasına rağmen bu yıl genel kontenjanlarda gözle görülür bir gerileme yaşandı. ÖSYM, bu yıl devlet ve vakıf üniversitelerinde önlisans, lisans, açıköğretim ve uzaktan öğretim dahil toplam kontenjanın 1 milyon 43 bin 177’ye ulaştığını açıklamıştı. Birçok üniversite yeni bölüm açmazken, var olan kontenjanlarını korumaya çalıştı. 350 bini bulan kontenjan boşluğundan ders çıkaranlar, bu yıl tanıtımlara daha fazla ağırlık verecek.

PUAN ARTIŞI OLACAK

Geçtiğimiz aylarda yapılan düzenlemeler ile bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülteler kurulurken bazı yüksekokullarında ise öğrenim sonlandırıldı. ÖSYM’nin geçtiğimiz haftalarda yayınladığı program ve kontenjan kılavuzunda geçen yıla göre lisansta 6 bin, önlisansta ise 60 binlik bir azalmanın olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Çünkü asıl yarışın başlayacağı 7 Temmuz’dan itibaren rağbet görecek bölüm ve programlarda hem puan artışı olacak hem de kontenjanların doluluk oranı geçen yıla göre bir nebze de olsa artacak.

İŞLETME VE İKTİSATTA DARALMA VAR

Daha önce de tespit ettiğimiz bir gelişmeyi paylaşmakta yarar var: Kontenjanı en çok artan bölüm ‘uluslararası ticaret ve finans’ olurken, işletme ve iktisat bölümlerinde yüzde 20’lik bir küçülme söz konusu. Geçmiş yıllarda TM ağırlıklı tercih yapanların vazgeçilmezi olan İşletme ve iktisat bölümlerine olan ilginin azalması kontenjanlara da yansıdı. Bu yıl siyaset bilimi ve kamu yönetimi adaylarının da tercihlerine, Türkiye’nin yeni yönetim şekline göre yön vermesi de bekleniyor. Bu yıl eşit ağırlıklı programlarda yüzde 79.4’lük bir kontenjan daralmasına gidildi.

TIP TERCİHİNDE BİN YENİ KONTENJAN

Tıpta kontenjan artışına gidilmesi aday öğrencilere avantaj olarak yansıyacak. Bu yıl bin yeni adaya daha yer açan Tıp fakültelerinin toplam kontenjanı 14 bin 643’e çıkarıldı. Artışa gidilen diğer bölümler ise yüzde 16.9 ile psikoloji ,yüzde 7 ile makine mühendisliği ve yüzde 5.8 ile hukuk oldu. Bu yıl üniversiteler toplam 16 bin 662 hukuk öğrencisi kabul edecek.