Düşürdüğü telefonunu almaya gelince yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de hırsızlık için girdiği evde düşürdüğü cep telefonunu almak amacıyla aynı adrese gelen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'nde oturan H.S, polisi arayıp evine girdiğinde elinde fener olan şüpheliyi gördüğünü, kendisini fark eden zanlının kaçarken dizüstü bilgisayar ve cep telefonunu düşürdüğünü söyledi.

Olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin eve arka pencerenin korkuluğunu söküp girdiğini belirledi.

Ekipler, incelemeleri sürerken evin etrafında şüpheli hareketler sergileyen kişiye ne aradığını sordu. Şüphelinin, cep telefonunu kaybettiğini söylemesi üzerine polis ekipleri, evde bulunan telefonu gösterdi.

Şüpheli F.N, telefonun kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine gözaltına alındı.

Zanlının hırsızlığı kendisinin yaptığını itiraf ederek, çaldığı dizüstü bilgisayar, adaptör, inşaat eldiveni, erkek gömleği, 4 çorap, bir metal çakmak ve sigara tabakasının yerini gösterdi.

Ele geçirilen malzemeler ev sahibine teslim edildi.