ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sezonun ilk yarısında düşündükleri puanın üzerinde aldıklarını söyledi.

Teknik direktör Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ligin ilk yarısına ilişkin yaptığı değerlendirme toplantısında, göreve başladığında maddi ve manevi açıdan büyük zorluklar yaşadıklarını, buna rağmen sezon öncesi Erzurum ile Hollanda'da güzel bir kamp geçirdiklerini ifade etti.

Kamp döneminin verimli geçmesinin, takımın ilk yarıdaki başarısına etki ettiğini vurgulayan Korkmaz, "Düşündüğümüz puanın üzerinde aldık. Geçmiş başkan ve yönetim ile şimdiki başkan ve yönetime hep, 'En az 18 puan almamız gerekiyor. Bunun üzerisi bizim için artı bir kredidir.' dedim. Dolayısıyla düşündüğümüz en az puanın üzerinde aldık." dedi.

İlk yarıda toplanan 27 puanın memnun edici ama yeterli olmadığını anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"İkinci yarı fikstür avantajımız var. Saha avantajını daha iyi kullanmamız gerekir. Hemen hemen her oyuncudan yararlandık. Bu, bir takım için çok önemli. Mevlüt Erdinç oynadığı zaman takım için çok faydalı oluyordu. Sakatlandı, Doukara oynadı. Doukara'nın faydası oldu derken sakatlandı ve tekrar Mevlüt oynadı. Ön tarafta bu değişimi sakatlıklar olmasına rağmen iyi atlattık. Savunmada da keza öyle oldu. Bahadır Öztürk ile başladık, sonra Celustka, Diego göbekte oynadı. Türkiye'de karakter olarak böyle bir takımda çalışmadım. Çalışmayı seven, problem olmasına rağmen bunu sahaya taşımayan ve birbirini seven bir oyuncu grubum var. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Tabii ki zaman zaman istediğimiz sonuçları alamadık ama bu futbolun doğasında olan bir şey."





- "Her oyuncudan memnunum"







Korkmaz, sezonun ilk yarısında kendisini en çok üzen karşılaşmayı Akhisarspor önünde oynadıklarını, iyi mücadele etmelerine karşın, verdikleri iki pozisyonun golle sonuçlandığını hatırlattı.

Sahalarında oynadıkları Galatasaray maçında da pozisyon vermediklerine değinen Korkmaz, "Maalesef Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine takılarak maçı kaybettik." diye konuştu.

Alınan beraberliğin dahi ligde çok önemli olduğunu anlatan Korkmaz, her bir puanın sıralamada takımı üç basamak birden yükseltebildiğini anlattı.





- "Alınan 1 puan bizim için çok önemliydi"





Ligin son haftasında Fenerbahçe'yi konuk ettikeri maçın berabere sonuçlandığını hatırlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe maçını kendi sahamızda oynamamıza rağmen, alınan 1 puan bizim için çok önemliydi. Sezonun ilk yarısını hem gol yemeden hem de 1 puan alarak kapattık. Genel anlamda hemen hemen her oyuncumdan memnunum. Sonuca göre karakter belirlemiyoruz. Mağlup olduğumuzda da yüzümüz gülüyor, galip geldiğimizde de. Sonuca odaklı davranışta bulunursak, doğru olmaz. Geçmişte bu hataları yaptık. Teknik direktör olarak bu işin içinde öğrenmek ve kendini geliştirmek de var."

Sezonun ikinci yarısında fikstür avantajlarının olduğunu ancak ligin asıl ikinci devre başlayacağını vurgulayan Korkmaz, "Sezonun ikinci yarısı daha zor geçecek. Çok farklı olacak. Belirlediğimiz bir hedefimiz var. Ona göre yol haritamızı çizeceğiz. Dolayısıyla her takım gibi bizi de zor bir ikinci yarı bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.







- "Teknik direktörler hep transfer ister"







Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün Fenerbahçe maçından sonraki açıklamalarının, devre arasında transfer yapılmayacağı şeklinde anlaşıldığının aktarılması üzerine Korkmaz, takımından memnun olduğunu belirtti.

Korkmaz, ligin ilk yarısında 27 puanı bu takımın topladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ben de dahil olmak üzere teknik direktörler hep transfer ister. Çünkü her zaman farklı düşüncelerimiz vardır. Transfer olup olmayacağı yönündeki kararımızı vereceğiz. Türkiye'deki bütün kulüpler çok büyük sıkıntı yaşıyor. Bunu yaşayan kulüplerden bir tanesiyiz. Altyapıya özellikle yatırım yapmak gerekir. Bunun temelini de attık. Altyapı oyuncularını hem kupada hem de ligde oynatmak, Antalyaspor'un geleceğini belirliyor. Bunun üzerine inşa etmek gerekiyor. En az 3 sene sonra bu takımda altyapıdan çıkıp oynayan 3 oyuncu olacak. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyuncunun da kendisini geliştirmesi lazım. Doğukan Sinik, savunma anlamında gelişme kaydetti ama hücum anlamında henüz gelişme kaydetmedi. Bu işler yavaş yavaş oluyor. Altyapı sorumluluğuna Sedat Karabük geldi. Onun planlaması ile bizim planlamamız şu anda doğru gidiyor. Üç sene sonra her şey doğru şekilde giderse, altyapıdan 3-4 oyuncu rahatlıkla ilk 11'de oynar."







- Fehmi Koç'a övgü







Fenerbahçe maçının 90+2. dakikasında Doukara'nın yerine oyuna girerek, 15 yıl 3 ay 26 gün ile Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanını alan Fehmi Koç'un geleceğiyle ilgili soru üzerine Korkmaz, futbolcusunun potansiyeline dikkati çekti.

Korkmaz, Fehmi'nin ileride çok önemli bir oyuncu olacağına vurgu yaparak, "Doğru şekilde gelişirse, iddia ediyorum üç sene sonra bu takımda oynayabilecek vaziyete gelecek. Takip edip, ilgilenmek gerekir. Benim için altyapıdan çıkan bir oyuncunun profesyonel takımda oynaması her şeyden daha değerlidir." açıklamasında bulundu.