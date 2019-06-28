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’Düşünceli!’ hırsız kamerada

Bursa’da kimliği belirsiz bir kişi, hırsızlık için girdiği iş yerinin kapısını açık unutunca bir süre sonra geri dönüp kapıyı kapadı.

28 Haziran 2019 Cuma 10:10
’Düşünceli!’ hırsız kamerada

Bursa’da kimliği belirsiz bir kişi, hırsızlık için girdiği iş yerinin kapısını açık unutunca bir süre sonra geri dönüp kapıyı kapadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz çarşamba gecesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir emlak dükkanına giren kimliği belirsiz 2 kişi, emlakçının dizüstü bilgisayarını çalarak kaçtı. Ancak bir süre sonra geri dönen hırsızlardan biri açık unuttukları kapıyı kapatarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bu olaydan bir gün sonra Selçuk Mahallesi ve Mahmut Çelebi Mahallesi’ndeki iki ayrı evde hırsızlık olayı gerçekleşti. Polis aynı kişiler oldukları düşünülen hırsızları her yerde arıyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:10
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