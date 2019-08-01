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Düşük kurlu dolar vaadiyle dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Kendilerine Arap iş adamı süsü vererek iletişim kurdukları iş adamlarına düşük kurla dolar temin edeceklerini belirterek dolandıran şebeke polis operasyonuyla çökertildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:38
Düşük kurlu dolar vaadiyle dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Kendilerine Arap iş adamı süsü vererek iletişim kurdukları iş adamlarına düşük kurla dolar temin edeceklerini belirterek dolandıran şebeke polis operasyonuyla çökertildi. Sahte 15 milyon doların da ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da bir iş adamı, kendisine Arap iş adamı süsü veren kişilerle iş yapmak için bir araya geldi. Türk iş adamına yurt dışından düşük kurlu dolar getirip kar edeceğini söyleyen sözde Arap iş adamı ve beraberindekiler, kendisinden 5 bin dolar teminat ödemesi yapmasını istedi. Sözde Arap iş adamından 2 milyon Dolar almak şartıyla ödeme yapmayı kabul eden Türk iş adamı, 5 bin Dolar’ı dolandırıcılara teslim ettikten sonra beklemeye başladı. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen ne parayı alabilen ne de sözde Arap iş adamına ulaşabilen Türk iş adamı dolandırıldığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.


İhbarın üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine Bağlı ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Türk iş adamının dolandırıcılarla buluştuğu yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahısların eşkallerinin ve kullandıkları araçların tespit edilmesinin ardından çalışmaları bu çerçevede yoğunlaştırdı. Dolandırıcıları yakalamaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis, Ataşehir’de bulunan 2 ayrı rezidans dairesine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, Türk iş adamını dolandırdığı düşünülen Mahir U., Uğur K., Deniz N. ve Arap iş adamı kılığına giren Suriye uyruklu Hayel İbeç H. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin gasp, hırsızlık, adam yaralama gibi suçlardan birçok kaydı bulunduğu öğrenildi.



15 milyon dolar sahte para ele geçirildi


Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine Bağlı ekiplerin şüphelilerin yaşadığı evlerde ve otomobillerinde yaptıkları aramalar neticesinde 15 Milyon sahte Amerikan Doları bulundu.


İnsanları sahte dolar görüntüleriyle kandırmışlar


Gözaltına alınan ve daha önce de benzer yollarla birçok iş adamını dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin, iş adamlarını kandırmak için bir kağıda o günün tarihini ve dolandırılacak kişinin ismini yazdıkları, kağıdın yanına çok sayıda Dolar koydukları ve bunları kamerayla kaydedip iş adamlarına göndererek bu şekilde güvenlerini kazandıkları belirlendi. Videodaki görüntülerden paraların sahte olduğunu anlayamayan iş adamlarının ise kendilerinden istenen teminat ödemesini yaparak kendilerine vaat edilen parayı beklemeye başladıkları, bu şekilde dolandırıldıkları öğrenildi.


Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı


İş adamlarını sahte Dolar görüntüleriyle kandırarak dolandıran şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından, ellerindeki sahte paraları sadece video çekmek için kullandıkları ve piyasaya sürmedikleri gerekçesiyle savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:38
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