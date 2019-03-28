Düştüğü kanaldan halat yardımıyla kurtarıldı Adana'da sulama kanalına düşürdüğü aracının anahtarını almak isterken dengesini kaybeden sürücü suya kapıldı- Suda sürüklenen kişi, vatandaşların attığı halata tutunarak sudan çıkabildi

ADANA (AA) - Adana'da, sulama kanalına düşen aracının anahtarını almak isterken suya kapılan sürücü, çevredekiler tarafından halat atılarak kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, bir kahve firmasında çalışan Mustafa Yılmaz, 01 DIG 673 plakalı hafif ticari aracını sipariş için gittiği merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da park etti. Araçtan çıktığı sırada kontak anahtarını bulvarın ortasından geçen sulama kanalına düşüren Yılmaz, bir çubuk yardımıyla anahtarı almak istedi. Bu sırada dengesini kaybederek kanala düşen Mustafa Yılmaz, bir süre suda sürüklendi. Yılmaz, çevredekiler tarafından atılan halata tutunarak sudan çıkabildi.

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