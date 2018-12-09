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Düştüğü çöp konteynerinde mahsur kaldı

Kayseri'de çöp toplamak istediği yer altındaki konteynere düşen ve burada mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

09 Aralık 2018 Pazar 12:17
Düştüğü çöp konteynerinde mahsur kaldı

Kayseri Melikgazi'ye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Lalezade Caddesi'nde meydana gelen olayda 16 yaşındaki N.Ş., çöp toplamak isterken dengesini kaybedip, yeraltı çöp konteynerine düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, genci bulunduğu yerden çıkardı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 12:17
  1. Kayseri
  2. Melikgaz
  3. çöp konteynerı

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