Düşmemek için sarıldığı çelik tel eline saplandı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 5 metre yüksekliğindeki telefon direğinde çalıştığı sırada düşmemek için tutunduğu çelik tel eline saplanan işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Mahmatlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, arıza nedeniyle telefon direğine çıkan Hüseyin K.’nın yerden 5 metre yükseklikte çalıştığı sırada direk kırıldı. Bir anda kırılan direkte yere düşmemek için çelik halata tutunan Hüseyin K., kopan çelik tellerin eline saplanması sonucu yaralandı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Eğirdir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından eline batan çelik tel çıkarılan Hüseyin K., daha sonra tedavisi yapılmak üzere Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.