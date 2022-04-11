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Medya Düşmanlık da omurga gerektirir! Hadi Özışık'ın sitesi 13 takipçili Twitter hesabını kaynak alıp analiz yaptı
Medya

Düşmanlık da omurga gerektirir! Hadi Özışık'ın sitesi 13 takipçili Twitter hesabını kaynak alıp analiz yaptı

Hadi Özışık'ın sahibi olduğu İnternet Haber adlı site, 13 takipçili, kurulduğundan bugüne birkaç paylaşım yapmış fake bir hesabı kaynak göstererek, "İngiltere'de alım gücü Türkiye'den 4 kat daha fazla." sonucuna ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 23:12:00 - 2022-04-11 23:12:46
Düşmanlık da omurga gerektirir! Hadi Özışık'ın sitesi 13 takipçili Twitter hesabını kaynak alıp analiz yaptı

 Yeniakit.com.tr 

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in ifşa ettiği Hadi Özışık'ın medya organı İnternet Haber, iktidarı ekonomik veriler üzerinden hedef almayı sürdürüyor.

Sitenin manşetinde yer alan bir haberde, 19 takipçili, kuruluşundan bugüne birkaç paylaşım yapmış fake bir hesap kaynak alındı.

Haberde, İngiltere'deki asgari ücretle, Türkiye'deki asgari ücretten 4 kat daha fazla ayçiçek yağı alınacağı iddia edildi.

İnternet Haber'in kaynak gösterdiği Twitter hesabı 2013 yılında kurulmuş görünse de iktidarı hedef alan birkaç paylaşıma sahip.

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