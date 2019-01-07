Düşmanlar için bizim en zayıf yönümüz iktidar olma hırsıdır

Ali Lale

Siyaset: Toplum olarak bir arada yaşayabilmemiz için ileriye sürülen fikirlerin ve girişilen eylemlerin tamamıdır.

Politika ise: Devlet işlerinin düzenleme ve yürütme sanatıdır.

Öncellikle 31 Mart’ta yapılacak mahalli seçimlerin milletimize hayırlı olmasını dilerim.

Yukarıda siyasetle ilgili cümlenin açılımını yapmaya çalışalım. Bir toplumun bir arada refah ve mutluluk içinde yaşamlarını sürdürülebilmesi için, mevcut imkânları en iyi bir şekilde kullanarak toplumun yaşam kalitesini yükseltecek ve güvenliğini sağlayacak çalışmalar yapmak ve geleceğe yönelik proje ve planlar yapmaktır. Bunları kim yapacaktır. Halkın kendisine yetki verdiği siyaset kurumu yapacaktır. Siyaset kurumu içinde yer alanlara da siyasetçi denilmektedir. Aslında burada siyasetçi halkın içinde bilgisiyle, görgüsüyle, dürüstlüğüyle ehliyetli kişi demektir. Kısacası halkın içinde seçilen her yönde kendini yetiştirmiş seçkin insanlar demektir. Çünkü bir toplumu yönetecek, işlerini düzene koyacak, yaşam kalitesini yükselterek, gelecek endişesini ortadan kaldıracak, bilgili, cesaretli, halkını ve vatanını seven bir kadronun hizmete talip olup, milletten vekâlet almasıdır. Bugün böyle bir kadroya vekâlet verilmesi seçimle yapılmaktadır. Daha önce görev alanlara iktidar grubu; yeni vekâlete talip olanlara da muhalefet grubu denilmektedir.

İktidar grubu, yapacağı siyasi çalışmalarını en güzel bir üslupla yaptıklarını, yapacakları projelerini halka anlatırlar. Kendi çalışmalarıyla diğerlerinin çalışmaları arasındaki farkı da en güzel bir üslupla halka sunarlar.

Muhalefet de; toplumu refah seviyesini ve mutluluğunu artırıcı çalışmalarını ve projelerini ortaya koyacak, halk da bunları dinleyip, kendisi karar verecektir. Bir toplumun yaşam kalitesini ve standartlarını yükseltmek için iktidar gurubu olduğu kadar, muhalefet grubu da önemlidir.

Halkın tercihlerinden ziyade oyunlarla siyaset yapmak, hem dış güçlerin bir oyuncağı haline geliriz, hem de onlara içimize girip fitne yaymasına sebebiyet vermiş oluruz. Siyaset Kurumu; bugün dış güçlerin kaşındırdığı, toplumuzun en büyük yaralarından biri haline gelmiştir. Üst akıl sürekli buradan kendine bir pay çıkarmaya çalışmaktadır.

Özellikle bu dönem Türkiye’de siyaset kurumlarımız gerçekten halkı için siyaset yapmaktadırlar.

O halde birbirini kırmadan, dökmeden halkını fraksiyonlara ayırmadan, üsluplarıyla birbirini yaralamadan kendini halka anlatmalıdırlar.

Düşmanlar için bizim en zayıf yönümüz iktidar olma hırsıdır. Buradan faydalanmak için farkına varmadan birileri bizi işletmeye çalışabilirler. Onun için üsluplar; ayrılığı değil, birliğe ve kardeşliğe çağırışım yapmalıdır. Toplum olarak hassas bir dönemden geçiyoruz. Toplumun huzurunu bozmaya hiç kimsenin hakkı ve hukuku olmaz.

Bağımsız ve güçlü bir Türkiye olmak için, siyaset kurumlarımız toplumun huzuru ve ülkemizin bağımsızlık hassasiyetlerini dikkate alacaklarını bu seçimde de göstereceklerini inancı içindeyim.