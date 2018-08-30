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Düşman kardeşlerden ekonomik işbirliği sözü

Güney Kore merkezi ve yerel hükümetleri, Kuzey Kore ile ekonomik iş birliğini genişletmek çabalayacaklarını belirterek söz verdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:46
Düşman kardeşlerden ekonomik işbirliği sözü

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile 17 il ve metropol şehir yönetimlerinin başkanları arasında Devlet Başkanılığı Ofisi'nde toplantı yapıldı.

Toplantı sonunda yayınlanan ortak bildiride Kuzey Kore ile ekonomik iş birliğini artırma sözü verilerek, "Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki barış ve iş birliği temelinde Kore Yarımadası için yeni bir ekonomik plana duyulan ihtiyaç kaydedilirken, bizler her bölgenin şartlarına en uygun Güney-Kuzey iş birliği projelerini aktif olarak takip ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Bildiride ayrıca, Koreler arası sınır yakınındaki bölgelerde daha fazla yeni istihdam oluşturulmasına katkıda bulunacak özel ekonomik bölgeler yaratmaya yönelik ortak çaba kararı alındığı kaydedildi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Güney'in Pyongyang yönetimine yönelik uluslararası yaptırımlara bağlılığının sürdüğü ancak ülkenin Kuzey ile iş birliğine yönelik gerekli hazırlıkları yapmaya devam edeceği, böylece Koreler arası iş birliği projelerinin şartlar oluştuğunda başlayabileceği belirtildi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından salı günü yapılan açıklamada, 2018'de yaklaşık 870 milyon dolar olarak belirlenen Güney-Kuzey İşbirliği Fonu için gelecek yıl yaklaşık 994 milyon dolar ayrılmasının planlandığı bildirilmişti.

KUZEY-GÜNEY YAKINLAŞMASI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. İki liderin eylül ayında, bu yıl üçüncü kez yüz yüze görüşmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:46
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