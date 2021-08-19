Düşman füzelerinin kabusu olacak... ABD yakın takibe aldı

Türkiye son dönemde yerli ve milli konseptte geliştirdiği savunma sanayii sistemleri ile göz dolduruyor. İnsansız sistemler ve akıllı, etkili mühimmatlar anlamında önemli bir pazar sağlarken, dünyanın son dönemde üzerinde durduğu lazer sistemleri ile ilgili Türkiye'de önemli çalışmalar yürütülüyor.

Tübitak'ın iştiraiyle gerçekleştirilen lazer silahlarına ilave olarak Savunma Sanayii Başkanlığı ile Meteksan Savunma arasında geçtiğimiz yıllarda imzalanan NAZAR Projesi görücüye çıktı.

1. Faz kapsamında geliştirilen karada konuşlu NAZAR Sistemi ilk kez IDEF 2021 Fuarı sırasında Meteksan Savunma standında sergileniyor. Sergilenen sistem ABD medyasının da ilgisini çekti. Amerikan Defence Blog'da yer alan bir makalede NAZAR sistemlerinden övgüyle bahsedildi.

Füzelerin korkulu rüyası

NAZAR sistemine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı sayfada, füzelerin havada imha edilmesi adına uzun mesafede etkili bir savunma silahı olduğuna dikkat çekildi. NAZAR'a ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

"Karada konuşlu NAZAR Sistemi, kritik üsleri ve tesisleri korumak için EO/IR güdümlü füzelere karşı geniş bant teknoloji lazer vurma yeteneği sağlıyor. Dünyada birçok ülkenin üzerinde çalıştığı bir teknolojiyi içeren NAZAR Projesi, lazer soft-kill kabiliyeti ile Türkiye adına stratejik olarak kritik bir proje olarak kabul ediliyor. Sistem, EO ve IR güdümlü füzeleri tespit edebilecek ve bu füzelere yönelik lazerle soft-kill tekniklerini uygulayabilecek şekilde geliştirilmiştir. Böylece EO/IR güdümlü füzelerin uzun mesafelerden etkisiz hale getirilmesi mümkün olacaktır."

Mobil platform

NAZAR'ın portatifliğine de dikkat çekilen yazıda, mobilize bir biçimde görev yerine kolaylıkla taşınabildiği belirtilirken, keşif ve gözetleme yetenekleri ile önemli bir güç olacağı ifade edildi:

"NAZAR, bilinen EO/IR güdümlü füzelere karşı etkili olmanın yanı sıra geniş bant operasyon kabiliyeti sayesinde asimetrik tehditlere karşı avantaj sağlayacak keşif ve gözetleme yeteneklerine sahip olacak şekilde geliştirilmiştir. Sistem ayrıca genel verimliliği artırmak için diğer sensörler ve sistemlerle entegre olarak çalışabilecek.

İlk etapta NAZAR, operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda istenilen lokasyonlara kolaylıkla taşınarak mobil bir platform üzerinde kullanılabilir. Sistemin çalışması için ihtiyaç duyulan elektrik kendi jeneratörü tarafından sağlandığından harici bir güç kaynağına ihtiyaç duyulmaz."

Askeri gemilerde de yer alacak

Mobilize olmasının yanı sıra sistemin askeri gemilerde de kullanılmasının planlandığına değinilirken, NAZAR'a ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Verilen bilgilere göre; NAZAR Projesi 1. Fazında geliştirilen Kara Sisteminin ardından savaş gemilerinin Anti-Gemi Füze Savunma (ASMD) yeteneklerinin artırılması için gerekli modifikasyonlar yapılacak ve sistem askeri gemilere de konuşlandırılacak."

M5 Dergi