'Düşlüyoruz, üretiyoruz, paylaşıyoruz…'

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversitesi, 1975 yılından bugüne uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesidir. Eğitim-öğretim hayatına 1975 yılında 2 fakülte, 7 bölüm 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile başlayan Selçuk Üniversitesi, bugün 23 fakülte, 22 meslek yüksekokulu, 5 yüksekokul, 45 araştırma ve uygulama merkezi ve 74 bin öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük üniversiteleri arasında yer almaktadır. Üniversitemiz bünyesinde ayrıcı aralarında Fransa, Almanya, Azerbaycan, Afganistan, Tayland, İsveç, Norveç gibi ülkelerinde bulunduğu toplam 114 ülkeden 2 bin 483 yabancı öğrenci eğitim görmektedir. Gerek akademik ve idari gerekse öğrenci sayısı itibariyle 80 bini aşan nüfusu ile Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre birçok ilçe ve bazı il merkezinden daha büyük bir üniversite olan Selçuk Üniversitesi, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayın sıralamasında dünya çapındaki ilk 1000 üniversitenin içerisinde (2017), URAP ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Türkiye sıralamasında 14. sırada (2017 yılı) yer almaktadır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ VE BİLİMSEL GELİŞİM

Üniversitemiz bünyesinde Konya Teknokent, şirket sayısı itibariyle Türkiye’deki en hızlı gelişen teknokentlerindendir. Üniversite-sanayi işbirliği, fikri, sınai ve mülkiyet hakları, girişimcilik ve şirketleşme alanlarında ulusal ve uluslararası inovasyon ve Ar-ge ekosistemine katkı sağlamak amacıyla 204 yılında kurulan Konya Teknokent ve Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi bölgenin ‘Ar-Ge ve İnovasyon Üssü’ konumundadır. 2010 yılında kurulan Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, halen Dünya’da Büyük Mutasavvuf Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin adını taşıyan tek eğitim kurumu olma özelliğini taşımaktadır. Üniversitemiz, kalite odaklı dünya üniversite olma hedefiyle 500’ün üzerinde uluslararası yükseköğretim iş birliği anlaşması, yurt dışı kurumlarla 30’dan fazla uluslar arası proje yürütmektedir. Öncelikli alanlarımız; Nano Teknoloji Araştırmaları, Aygıt Fiziği ve Yarı İletken Teknolojisi, Enerji ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Makine, Biyoteknoji, Malzeme Teknolojileri, Gıda Bilimleri ve Teknolojileri, Biyoteknolojik İlaç, Tıp…

BARINMA VE BESLENME İMKÂNLARI

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü içinde bulunan ve Üniversite’ye ait Atatürk Öğrenci Yurtları, 4’ü kız 1’i erkek olmak üzere 5 bloktan oluşmaktadır. Toplam 2 bin 800 öğrenci kapasiteli bu yurtlarda iki kişilik ve dört kişilik odalar mevcuttur. Yurtlarımızdan 1.680 metrekare kapalı alana sahip son derece ekonomik kafeterya ile hizmet vermektedir. Selçuk Üniversitesi’nde başta ERASMUS olmak üzere çeşitli değişim ve işbirliği programları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin modern bir ortamda barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Erasmus Evi inşa edilmiştir. Erasmus Evi’nin fikri ve uygulamasının Türkiye’de başka bir örneği yoktur. Binada toplam 48 adet öğrenci odası bulunmakta olup, toplam 96 öğrenci konaklama imkânına sahiptir. Selçuk Üniversitesi, öğrencilerinin ucuz, sağlıklı ve kaliteli yemek yemelerin konusunda büyük titizlik göstermektedir. Bir öğünde yaklaşık 12 bin öğrenciye 4 çeşit yemeği son derece uygun fiyata vermektedir. Yemek menüleri öğrencilerin enerji ve besin öğelerine ait ihtiyaçları göz önüne alınarak diyetisyen kontrolünde hazırlanmaktadır.

Burs olanakları

Burs imkânı verilmemektedir. Ancak öğrencilerimiz çeşitli birimlerde part-time olarak çalışmakta ve maaş almaktadır. Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversite, 1975 yılından bugüne uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesidir. Düşlüyoruz, üretiyoruz ve paylaşıyoruz anlayışıyla eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden üniversitemizi sorumluluk duygusu ile hareket etmenin, sorgulamanın, muhakeme etmenin, akıl yürütmenin, hayal kurmanın ve gerçekçi yaklaşımların, uluslar arası bir vizyon ile yerel çözümler üretmenin aracı olarak görmekteyiz. Bu bağlamda yerleşkemiz; geleceğin teminatı gençlerin aynı zamanda kendilerini gerçek hayata hazırlama olanağı da buldukları, sosyal anlamda kendilerini geliştirebildikleri, mesleki alanlarının yanı sıra bambaşka uğraşlarla da kendilerini besleyebildikleri olanaklarla doludur. Yetkin akademik kadromuz ve tüm çalışanlarımız ile birlikte gelecek olan öğrencilerimizi hoşgörünün topraklarına Konya’ya davet ediyoruz.

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler

Selçuk Üniversitesi bünyesinde modadan, satrançta, münazaradan tiyatroya, geziden fotoğrafçılığa kadar çeşitli alanlarda yılda 400’den fazla etkinlik gerçekleştiren 148 öğrenci topluluğu yer almaktadır. Ayrıca rektörlüğümüz ve diğer akademik birimlerimizin ev sahipliğinde çok sayıda uluslararası ve ulusal kongreler, sempozyumlar, konferanslar ve paneller gerçekleştirilmektedir. Alaeddin Keykubat Yerleşkesinde 3 bin 500 seyirci kapasiteli çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilen 19 Mayıs Spor Salonunun yanı sıra basketbol, voleybol, hentbol gibi müsabakaların rahatlıkla yapılabileceği 500 kişilik 75. Yıl Spor Salonu bulunmaktadır. Ayrıca bünyesinde 10 bin 345 metrekarelik alana kurulan ve 3 bin 100 seyirci kapasiteli 1 adet olimpik stadyum, 2 adet halı saha, 2 adet tenis kortu ili 10 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip olimpik kapalı yüzme havuzu yer almaktadır.