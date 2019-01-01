Düşler vadisi Galatasaraylıların gözdesi oldu

Emlak Konut GYO ve Hakan İnşaat imzasıyla İstanbul Riva’da inşa edilen Düşler Vadisi Riva projesi, Galatasaray’a gönül verenlerin de ilgisini çekiyor.

Geçen yıl satışa sunulan projenin satış ofisini ziyaret edenler arasında 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği üyeleri ile sarı kırmızı kulübün bir önceki başkanı Dursun Özbek de vardı.

Geçtiğimiz günlerde Hakan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz’ın ağırladığı Özbek ve dernek üyeleri proje ile ilgili bilgiler aldı. Düşler Vadisi Riva için “Bizim kendi projemiz, Galatasaray’ın projesi” diyen Dursun Özbek, projenin ihale sürecinde Galatasaray Spor Kulübü’nün Başkanı olduğunu hatırlattı. Özbek, Galatasaraylı olan ve alım imkânı bulunanların projeden konut almalarını sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti. Bu proje ile elini taşın altına koyan Yılmaz İnşaat yönetimine de teşekkür eden Özbek, “Riva’nın geleceği çok parlak, yatırımcıları çeken bir bölge, ayrıca lokasyon avantajı da sağlıyor. Burada doğal bir ortamda aynı çatı altında büyük aile geleneğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Dursun Özbek’in yanı sıra dernek üyesi Galatasaraylı işadamlarının da ev aldığı projede na-tamam halde teslim edilecek villaların satış fiyatları 1 milyon 100 bin liradan başlıyor.