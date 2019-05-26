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Düşen odun parçası şahsı yaraladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ev tadilatı yapılırken düşen odun parçası nedeniyle bir kişi hastanelik oldu.

26 Mayıs 2019 Pazar 16:39
Düşen odun parçası şahsı yaraladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ev tadilatı yapılırken düşen odun parçası nedeniyle bir kişi hastanelik oldu.


Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Yeni Mahalle de toprak evinin tavan kısmında tadilat yapan Hacı Yusuf T., tavandan yüzüne düşen bir odun parçası sonucu yaralandı. Yaralı Hacı Yusuf T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 16:39
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