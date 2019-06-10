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Düşen F-35 savaş uçağı ile ilgili sürpriz gelişme

Japonya Hava Kuvvetleri, nisan ayında Pasifik Okyanusu üzerinde yaşanan F-35 kazasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Buna göre, pilotta "vertigo" vardı ve uçak bu yüzden düştü.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:54
Düşen F-35 savaş uçağı ile ilgili sürpriz gelişme

Geçtiğimiz nisan ayında Pasifik Okyanusunda düşen Japonya’ya ait F-35 kazasında ilk belirlemelere göre 41 yaşındaki pilotun vertigo olması üzerinde duruluyor. Okyanusta 1500 metre derinlikte tespit edilen enkazın ardından pilotun cesedine de ulaşılmıştı.

Japonya Hava Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Yüksek olasılıkla pilot vertigodan ya da mekânsal oryantasyon bozukluğundan mustaripti ve durumunun farkında değildi" ifadesi yer aldı. Kazanın insan eyleminden kaynaklandığı fakat pilot hatası olarak değerlendirilmediği vurgulandı.

Vertigo nedir?

Havacılık Tıbbı Derneği’ne göre havacılıkta Vertigo, isoryantasyon (Spatial Disorientation-SD) pilotların uçuş yaşamlarında birçok kez karşılaştığı bir durum. Havada uçuş için gerekli görsel referanslar olmadığında meydana gelir ve pilotun iç kulaktaki vestibüler denge sisteminin zafiyeti sonucu ortaya çıkar. Uçuş saatiyle ilgili olmayıp her yaş ve tecrübedeki pilot için var olan ve düzeltici işlemler uygulanmazsa can kaybına yol açacak bir tehdittir.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:54
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  4. Pasifik Okyanusu
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