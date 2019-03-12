0553 313 94 23

Düşen Etiyopya uçağındaki yeni evli yolcudan eşine son mesaj: "İndiğimde seni arayacağım"

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da 157 yolcusuyla düşen Etiyopya Havayolları’na ait yolcu uçağında bulunan yeni evli yolcunun eşine, ’İndiğimde seni arayacağım" şeklinde bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

12 Mart 2019 Salı 11:36
Düşen Etiyopya uçağındaki yeni evli yolcudan eşine son mesaj: "İndiğimde seni arayacağım"

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da 157 yolcusuyla düşen Etiyopya Havayolları’na ait yolcu uçağında bulunan yeni evli yolcunun eşine, ’İndiğimde seni arayacağım" şeklinde bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.


Yerel basında çıkan haberlere göre, Etiyopya Havayolları’na ait uçağın düştüğü kazada ölen yeni evli bir Hintli kadın, kocasına uçak indiğinde kendisini arayacağına dair bir mesaj attı. Üç aydır Soumya Bhattacharya ile evli olan Shikha Garg, Birleşmiş Milletler Çevre Programının yıllık toplantısına katılmak için Nairobi’ye gitmek üzere Etiyopya uçağına binmişti. Eşinin de Garg ile beraber uçması gerekiyordu ancak Bhattacharya planlardaki son dakika değişikliği yüzünden Yeni Delhi’de kalmıştı. Haberlerde, Garg’ın uçak havalanmadan önce kocası Bhattacharya’ya, "Uçağa bindim, inince seni ararım" şeklinde bir mesaj attığı bilgileri yer aldı. Yeni Delhi’de yaşayan çift, Garg’ın Nairobi’den dönmesinden sonra bir tatil planlamıştı.


Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, dün Garg’ın ailesiyle temasa geçemediğini ve Twitter’da yardım istediğinde bulunduğunu söylemişti. Ancak daha sonra yaptığı açıklamada Garg ve kazada hayatını kaybeden öteki 3 Hintlinin ailelerine ulaştığını bildirmişti.


Hindistan Çevre Bakanlığında danışmanlık yapan Garg, 2015 Paris iklim anlaşmasına yol açan müzakerelere katılmıştı.



33 uyruktan yolcu


Yetkililer, düşen Etiyopya uçağında 33 uyruktan yolcu bulunduğunu, ayrıca 18 Kanada, 8 Çin, 8 ABD, 8 İtalya, 7 Fransa, 7 İngiltere, 6 Mısır, 5 Hollanda, 4 Hindistan, 4 Slovakya vatandaşının ve 4 de Birleşmiş Milletler (BM) pasaportu taşıyan yolcunun bulunduğunu kaydetmişti.


Etiyopya uçağı, Ekim ayında 189 yolcu ve mürettebatı ile düşen Endonezya Lion Air uçağı ile aynı tipteydi. Son kaza, tüm dünyadaki havayollarının, Boeing 737 MAX-8 tipi uçakları programlarından çıkarmalarına neden oldu.


Hindistan, dün Boeing 737 MAX 8 uçaklarında ek bakım kontrolleri talimatı verdi. Hindistan’ın Spicejet ve Jet Airways birlikte 17 Boeing 737 MAX-8 tipi uçağı işletiyor. Son haftalarda mali sıkıntılarından dolayı uçak filosunun bir kısmını uçuramayan Jet, şu anda Boeing 737 MAX-8 uçaklarından hiçbirinin kullanımda olmadığını bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları
    1. Avrupa borsaları
    2. Bahçelievler'de anne ve kızının evde..
    3. Garanti'den 3 ayda 525 milyon dolarlık..
    4. DTSO Kadın Meclisi seçimleri 11..
    5. Ülker Halley’e bi halley oldu karadut..
    6. Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını..
    7. Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu emekçi..
    8. Başkan Çaylı’dan İstiklal Marşı mesajı
    9. Yozgat’ta uyuşturucu satıcılarına..
    10. Şahin, “Milli Şairimiz Mehmet Akif’i..
    11. Firari FETÖ hükümlüsü enselendi
    12. Devrek Ahmet Taner Ortaokulu..
    13. Su pompasında yangın tatbikatı
    14. Hüseyin Aydın Turkcell Yönetim..
    15. Beton direğe çarpan sürücü ağır..
    16. Van Shopping Fest başlıyor
    17. Acun Ilıcalı'dan Tv 8 açıklaması:..
    18. Boyner'in aktif spor ve jean..
    19. "10 Numara Yağ" operasyonu: 21 gözaltı
    20. TİKA, Acil Tıp Kapasite Artırma..
    21. Türk Telekom’dan sosyal proje
    22. Banka kredisiyle aldığı tabanca milli..
    23. Hırsızlıklara karşı videolu uyarı
    24. Çanakkale’de 36 mülteci yakalandı
    25. "Okul her yerdedir" deyip derslerini..
    26. Korkunç olay! Bir kova suda boğuldu
    27. 2.5 milyar dolarlık piyasayı Türkiye..
    28. "31 Mart’ta Mersin’de Cumhur İttifakı..
    29. Meclis toplantısında belediye..
    30. Diyarbakırlı çocuklar, hokey sayesinde..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!