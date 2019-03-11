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Düşen Etiyopya uçağında 21 BM çalışanı öldü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün düşen Etiyopya Havayolları'na ait uçakta 21 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanının olduğunu açıkladı

11 Mart 2019 Pazartesi 19:17
Düşen Etiyopya uçağında 21 BM çalışanı öldü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Havayolları'na ait dün düşen uçakta 21 BM personelinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Guterres, BM Kadının Statüsü Komitesi 63. Oturumu toplantılarının açılışında yaptığı konuşmada, "Dün Etiyopya'daki korkunç kazada aralarında 21 BM çalışanın da olduğu uçakta bulunan herkes hayatını kaybetti." dedi.

Etiyopya Havayolları'na ait uçağın düşmesiyle küresel bir trajedi yaşandığını belirten Guterres, dünyanın her köşesinden gelen ve dün hayatını kaybeden BM personelinin ortak noktalarının insanlığa hizmet etmek olduğuna dikkati çekti.

Etiyopya Devlet Televizyonu, dün Etiyopya Havayolları'nın Addis Ababa-Nairobi seferini yapmakta olan Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve uçakta bulunan 149 yolcu ve 8 mürettebattan oluşan 157 kişiden kurtulan olmadığını duyurmuştu.



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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 19:17
  1. Etiyopya
  2. uçak kazası

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