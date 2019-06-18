Duş alırken yapılan hatalar sağlığı olumsuz etkiliyor!

Temizlik imandan gelir... Her Müslüman temizliğine önem göstermek zorundadır. Özellikle sıcak yaz günlerinde düzenli banyonun yanı sıra ter kokusunu önleyen ürünler de kullanılmalıdır. Temizlik bu kadar önemli olmasına rağmen duş alırken yaptığımız hatalar sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Peki, duş alırken ne tip hatalar yapıyoruz?

Sıcak su

Sıcak su hatta kaynara yakın bir ısıda banyo yapanların sayısı bir hayli fazladır. Ancak sıcak suyla yıkanmak sağlığımız için pek de iyi değil. Sıcak suyla yıkanmak cildin doğal nem dengesini bozuyor. Bu da cildin erken yaşlanmasından, pul pul dökülmesine kadar birçok soruna neden oluyor.

Banyoda uzun süre kalmayın

Birçok kişi duşta uzun süre kalmaya bayılır. Ancak cilt sağlığı için banyoda 10 dakikadan fazla kalmamak gerekiyor. Unutmayın cildimize ne kadar iyi bakarsak, kırışıklıklarla erken yaşlarda tanışma ihtimalimiz azalır.

Liflerini değiştirin

Banyoda kullanılan lifler aslında hiç de hijyenik değil. Sürekli olarak suya temas ettiği için yıkamayı aklınızdan bile geçirmediğiniz lifler üzerinde bolca deri kalıntısı ve mikrop barındırır. Liflerinizi aynı diş fırçası gibi belirli aralıklarla değiştirmek sağlık açısından son derece önemlidir.

Sabundan arınmalıyız

Banyo sırasında kullanılan şampuan, saç kremi ve sabundan iyice arınmak çok önemli. Bu ürünler ciltte kaldıkça çeşitli sorunlara yol açabilir. Unutmayın tam olarak durulanmazsanız bazı cilt sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.