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Dürzi Lider Canbolat'tan İsrail'e karşı intifada çağrısı

06 Aralık 2018 Perşembe 03:30
Dürzi Lider Canbolat'tan İsrail'e karşı intifada çağrısı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da İlerlemeci Sosyalist Parti Genel Başkanı Dürzi lider Velid Canbolat, İsrail'deki Dürzilere çağrı yaparak "Onurlu Filistin halkına karşı siyonist yönetimlerle iş birliği yaparak Arap tarihinizi ve adınızı kirletmeyin." dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Filistin Parlamentosunda Hamas Grup Başkanı Mahmud Zahhar'la görüşen Canbolat, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada İsrail'deki Dürzilere intifada çağrısı yaptı.

İsrail'deki Dürzilerin intifada yapmalarını ümit ettiğini ve bir kısmının da bunu yaptığını belirten Canbolat, ancak Filistin halkına ve Gazzelilere karşı çalışanlar olduğunu dile getirdi.

"İşgal altındaki Filistin'de yakın ya da uzak zamanda işgal sona erecektir." diyen Canbolat, Cezayir işgalinin 200 yıl sürdüğünü, işgalden sonra birçok işbirlikçinin işgalcilerle birlikte çekip gittiğini, birçoğunun ise öldürüldüğü söyledi.

Canbolat, İsrail'deki Dürzilere yaptığı çağrıda "Onurlu Filistin halkına karşı siyonist yönetimlerle işbirliği yaparak Arap tarihinizi ve adınızı kirletmeyin." ifadelerini kullandı.

Canbolat, BM'de Hamas'ın kınanması için ABD'nin yaptığı girişimin kabul edilemez olduğunu belirterek Lübnan hükümetinden oylamada hayır oyu kullanmasını istedi.

Öte yandan görüşmede Canbolat'a Gazze'deki abluka ve son durumla ilgili bilgi veren Zahhar, tüm Arap ülkeleri ve Afrika'nın topraklarını özgürleştirdiği gibi Filistin halkının da topraklarını özgürleştirmeye hakkı olduğunu söyledi.

Hamas parlamenter heyetiyle çarşamba sabahı Beyrut'a gelen Zahhar, Lübnanlı yetkililerle temaslarda bulunuyor. Zahhar, bugün Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad el-Hariri ile bir araya gelecek.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 03:30
  1. BEYRUT
  2. Dürzi Lider Velid Canbolat
  3. Dürziler
  4. Lübnan
  5. Mahmud ez-Zahhar

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