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"Onun yerine mezarda plastik maket var"

Bursa'nın Kestel ilçesinde, geçen yıl, çevrede 'muskacı' olarak tanınan 64 yaşındaki Engin Salum'u köye yağmur yağdırmadığı ve kendisine de büyü yaptığı iddiasıyla baltayla öldürdüğü öne sürülen 59 yaşındaki Hayri A.'nın yargılanmasına başlandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen A., ilk duruşmada, "Engin Salum ölmedi. Mezarı açın, bakın. Onun yerine mezarda plastik maket var" dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:02
"Onun yerine mezarda plastik maket var"

Olay, geçen yılın ekim ayında, ilçeye bağlı kırsal Dudaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Engin Salum, iddiaya göre, evine girmek istediği sırada, kendisini takip eden Hayri A.'nın baltalı saldırısına uğradı. Salum, saldırı sonucu yaşamını yitirirken, olay sonrası kaçan A. ise jandarma ekiplerince yakalandı. A., jandarmada verdiği çelişkili ifadesinde, Engin Salum'u daha önce söylediği halde, köye yağmur yağdırmadığı için öldürdüğünü, ayrıca Salum'un kendisine büyü yaptığını, bu nedenle zayıflayarak, 100 kilodan 50 kiloya düştüğünü ileri sürdü. A., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine konuldu.

"MEZARA PLASTİK MAKET GÖMÜLDÜ"

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Hayri A.´nın yargılanmasına başlandı. Çıkarıldığı ilk duruşmada suçunu kabul etmeyen A., "Engin Salum ölmedi. Onun yerine mezara plastik maket gömüldü. Kendisi yaşıyor. Gerekirse mezarının kazılmasını istiyorum" dedi. 

Mahkeme heyeti, sanık Hayri A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik evrakın beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:02
  1. Bursa
  2. mezar

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