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Darbeciler duruşmada güldüğü için 2 yıl hapis cezası verdi

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı HAP Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, duruşmada "güldüğü" gerekçesiyle darbeci mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:00
Darbeciler duruşmada güldüğü için 2 yıl hapis cezası verdi

Mısır resmi haber ajansının haberinde, mahkemenin, "hapishaneler baskını" davasının duruşmalarından birinde tanıkların dinlendiği sırada yargıya hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davanın bugünkü duruşmasında Biltaci'yi 2 yıl hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

Haberde, geçen ay gerçekleşen duruşmada mahkemenin tanıklara fazla soru sormasını engelleme kararının ardından Biltaci'nin alaycı bir şekilde gülümsediği ve bunun üzerine Biltaci hakkında yargıya hakaret suçlamasıyla dava açıldığı ifade edildi.

Mısır yasalarına göre, Biltaci, kesin olmayan bu karara 60 gün içinde itiraz edebilir. Kahire Ceza Mahkemesi 15 Şubat'ta da duruşmada bir görgü tanığına soru sorarken gülerek, mahkemenin saygınlığını ihlal ettiği ve yargıya hakaret ettiği gerekçesiyle Biltaci'yi 1 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:00
  1. mısır
  2. kahire
  3. Biltaci

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