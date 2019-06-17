Duruşma yarışmasında Ordu Barosu birinci oldu Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması’nın Doğu Karadeniz Bölgesi birincisi Ordu barosu oldu.

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması’nın Doğu Karadeniz Bölgesi birincisi Ordu barosu oldu.

Ankara’da iki gün süren ve 54 baronun stajyerlerinin katıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi elemelerinde Trabzon, Samsun, Tokat, Giresun, Ordu Baroları yarıştı. Yarışmalarda birinciliği Ordu Barosu alırken, Samsun Barosu ikinci, Trabzon Barosu üçüncü oldu.

Bölge elemelerinde birinci olan İstanbul, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çorum, Ordu, Malatya ve Diyarbakır barolarının stajyerleri 05-06 Ekim 2019 tarihlerinde yine Ankara’da gerçekleştirilecek final karşılaşmalarında yarışacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.