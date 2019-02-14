Duruşma sonrası öfkeli kadın bebeğini polislerin üzerine fırlatmaya kalktı
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir mahkeme sonrası yaşanan arbedede bir kadın bebeğini polislerin üzerinefırlatmaya çalıştı.14 Şubat 2019 Perşembe 16:06
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir mahkeme sonrası yaşanan arbedede bir kadın bebeğini polislerin üzerinefırlatmaya çalıştı.
Alınan bilgiye göre, Sincan Adliyesinde görülen bir duruşma sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı. Araya polis girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bir kadın, kucağındaki bebeği polislerin üzerine fırlatmak istedi. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
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