0553 313 94 23

Tutuklu 2 Yunan askerine tahliye çıkmadı

Türkiye'de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin 'tutukluluk değerlendirme' duruşmasında tahliye çıkmadı.

17 Temmuz 2018 Salı 12:54
Tutuklu 2 Yunan askerine tahliye çıkmadı

Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edirne 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi her 30 günde bir olan tutukluluk değerlendirme duruşmasını yaptı.

AVUKATLARI TAHLİYE İSTİYOR

Duruşmaya geçen 1 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklazis, avukatları Selin Özel ile Hakan Yalçıntuğ da katıldı.

Avukat Yalçıntuğ, müvekkillerinin haksız yere tutuklandığını ileri sürerek, serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme, sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 12:54
  1. Edirne
  2. yunan
  3. asker

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa Akgedik TOKİ emekli engelli alt gelir orta gelir grubu kura çekiliş isim listesi
    1. Manisa Akgedik TOKİ emekli engelli alt..
    2. Anadolu takımına şok: Taraftarlar..
    3. İsmail Kışla kimdir? İsmail Kışla..
    4. İş vermek için 111 bin kişi arıyorlar!
    5. İstanbul’da HDP binasına baskın: Çok..
    6. Bedelli askerlikte flaş iddia!
    7. Suudilerden Hırvatlara: Emiri kadın..
    8. Yozgat'ta bulundu... 8 milyon yıllık!..
    9. Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru..
    10. Kobra'nın ısırdığı Aref hakkında yeni..
    11. Seyirciye güvendi yarışmadan elendi
    12. İran'da veba salgını: 70 hayvan telef..
    13. NATO'nun vazgeçilmezi Türkiye!
    14. Muğla'da feci kaza! İkiye bölündü
    15. EGM son dakika 22. dönem POMEM PMYO 2..
    16. 22. Dönem polis mülakat sınav..
    17. 15 Temmuz'u anlattı: Hain bakışlarını..
    18. Duruşma sonlandı: 2 Yunan askeri...
    19. Minik Evrim için 'Kurtlar' devreye..
    20. Cumhuriyet'in 'Devlet Tiyatroları'..
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş