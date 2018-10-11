Duruşma öncesi Andrew Craig Brunson’a kritik ziyaret
Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hovenier, İzmir'de ev hapsinde olan ve yarın 4. kez hakim karşına çıkacak olan Amerika uyruklu din adamı Brunson’ı ziyaret etti.11 Ekim 2018 Perşembe 18:45
Türkiye ve ABD arasında gerilime neden olan ABD’li Rahip Brunson, yarın 4. kez hakim karşısına çıkacak.
Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yarın görülecek duruşma öncesi ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, elçilik yetkilileriyle birlikte Brunson’a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret öncesi Brunson’ın kaldığı Işılay Saygun Sokak’ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat ve sivil polislerin yanı sıra çevik kuvvet ekipleri de alanda etten duvar ördü. Sokağa giriş çıkışlar da kontrol altına alındı.
Öte yandan Brunson'u bugün İzmir'in Alsancak semtindeki evinde kilise cemaatinden olan kişiler de ziyaret etti.
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