0553 313 94 23

Dursunbey’de Stratejik Plan Hazırlığı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Dursunbey’in 2019-2024 stratejik planının hazırlandığını söyledi.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:13
Dursunbey’de Stratejik Plan Hazırlığı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Dursunbey’in 2019-2024 stratejik planının hazırlandığını söyledi. Dursunbey Belediyesi teknik ekibinin gençleştirildiğini de hatırlatan Başkan Bahçavan, yeni görevlere gelen personele başarı diledi.


31 Mart seçimlerinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde önemli görevler üstlenen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlanan 2019-2024 yılları stratijik planı ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın vizyon sahibi bir başkan olduğunu ifade eden Başkan Bahçavan, gerçekleştirdikleri kritik toplantılar ile tüm Balıkesir’in stratejik planının hazırlandığını söyledi. Stratejik planlamanın tanımını yapan Başkan Bahçavan, Balıkesir’de bugüne kadar stratejik planlamaların uygulanma seviyesinin%30 seviyelerinde kaldığını söyledi. 2019-2024 vizyonu ile yola çıkan bir Büyükşehir Belediyesi ve Başkanının olduğunu ifade eden Başkan Bahçavan, bütün paydaşlarla ortak olarak yapılan stratejik plan toplantılarının sürdüğünü ifade etti. Konunun uzmanı hocalarının bu planlama ile ilgili hem Belediye Başkanlarına hem de Daire başkanlarına sunumlar yaptığını ifade eden Başkan Bahçavan,elde edilen bilgi birikimlerinin İlçelerde uygulanmaya başlandığını söyledi.


Başkan Bahçavan yaptığı açıklamada; “Alanında uzman kişilerin yaptığı sunumların ardından bizde İlçemize dönerek bu stratejik planla ilgili İlçemizde bulunan 111 mahalle muhtarı, Belediye personelimizle Müdür arkadaşlarımız ile birlikte ön çalışmaları yoğun bir şekilde yapıyoruz. Biz muhtarlarımız ile bir toplantı yaparak özellikle 5 yıl içerisinde İlçelerine, mahallelerine istemiş oldukları ne kadar hizmet yatırım varsa bunları bize yazmalarını söyledik. Bu çalışmalar şu anda bizde toplandı. Şimdi bu isteklerin hem ekonomik hem proje anlamında planlamalarını yapıyoruz. Bu planları toplayarak bunlarla ilgili 2023 vizyonunu da uygun olması açısından, İlçe Belediyemiz kendi hazırlamış olduğu raporlarla şu anda Büyükşehirdeki stratejik planın bir ortağı olacak. Burada Büyükşehir’in yapması gereken işler, Bakanlıkların yapması gereken işler, İlçe belediyemizin yapması gereken işleri de ayırarak uygulamamıza devam edeceğiz” dedi.


Seçim çalışmalarının çok yoğun bir şekilde geçtiğini ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, seçimin ardından ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yapılanması, ekonomik anlamda Bütçelerinin ayarlanması, 5 yıllık çalışma planının hazırlanması için toplantıların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın 20 İlçe Belediye Başkanı ile bu konularda görüş alışverişinde bulunduğunu da ifade eden Başkan Bahçavan, önümüzdeki günlerde 5 yılın planlanmasının vatandaşlara duyurulacağını söyledi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde olduğu gibi Dursunbey Belediyesinde de önemli değişikliklere imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Bahçavan, strateji geliştirme müdürlüğü kurduklarını ifade etti. Teknik olarak genç bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Başkan Bahçavan, genç ekibin yaklaşık üç yıldan bu yana yoğun tempoya ayak uydurduğunu söyledi. Başkan Bahçavan; “Müdürlüklerde bazı değişiklikler yaptık. Genç kardeşlerimizi biraz daha önemli görevlere, sorumluluklara getirdik. Tecrübeli arkadaşlarımızı biraz daha sahaya saldık. Bunun da inşallah faydası olacağına inanıyoruz. Arkadaşlarımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    RTÜK heyeti Kore'de
    1. RTÜK heyeti Kore'de
    2. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    3. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    4. Bakan Soylu’dan DHKP/C’nin sözde..
    5. DGS giriş belgeleri erişime açıldı
    6. AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya..
    7. ANALİZ - Doğu Akdeniz enerji denklemi..
    8. Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni..
    9. Merkezefendi ücretsiz yaz spor..
    10. Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat’ta..
    11. Şehit polis memuru muammer ateş için..
    12. Atletico Madrid'e Real Madrid'den..
    13. 183 Genç hukukçu yemin edip kep..
    14. Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör..
    15. Marmaray her anlamda kazandırıyor
    16. Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1..
    17. İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e yola..
    18. CHP'li Ünsal'dan şehir hastanesi..
    19. "PKK ve FETÖ aynı yerden emir..
    20. Adanalı gazeteciler kök hücre..
    21. Samsun’da DEAŞ’tan 1 kişiye adli..
    22. FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla..
    23. Yaz aylarında içinizi serinletecek bir..
    24. Aydın’da gergedan böceği bulundu
    25. Binali Yıldırım’dan..
    26. En uzun günde fırsatlarla dolu..
    27. DTO’de Suudi Arabistan’a ihracatı..
    28. Çipras’ın burnu havada!‘Ege’de..
    29. Milli karateciler Tokyo 2020 için..
    30. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş..
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!