Dursunbey’de sinek ve haşere ile mücadele başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Dursunbey Belediyesi’nin imzaladığı protokolün ardından, ilçe merkezinde sinek ve haşerelere karşı mücadele başlatıldı.

Dursunbey Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokolün ardından İlçe merkezinde insan sağlığına zarar vermemesi amacıyla cadde ve sokaklarında, sinek ve haşerelere karşı ilaçlı mücadele çalışmalarına başladı.

Dursunbey Belediyesine bağlı ekipler, sinek ve haşerelerin fazla bulunduğu dere yatakları, canlı hayvan besiciliği yapan bölgelerde yoğun olmak üzere, ilçe genelinde ilaçlama yapıyor. Konu ile ilgili Dursunbey Belediyesinden yapılan açıklamada;"Belediyemiz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz arasında imzalanan protokolle İlçemizde Sinek ve Haşereler ile mücadele çalışmaları 25 Mayıs Cumartesi akşam saatlerinde başlamıştır. Yaz ayları boyunca sürecek ilaçlama çalışmalarımız çeşitli bölgelerde devam edecektir" denildi.