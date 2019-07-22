Dursunbey’de şiirli akşam

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen "Suçıktı Şiir Akşamları"nın 21.’si düzenlendi.

Dursunbey’in ismini Edebiyat Dünyasında ön plana çıkaran Suçıktı Şiir Akşamları 5 yıl aradan sonra yeniden başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği şiir akşamları programı Dursunbey’in turistik yerlerinden biri olan Suçıktı’da gerçekleşti. Türkiye’de ün yapmış 15 şairin katıldığı etkinliğe Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sagay, İl Kültür Müdürü Mustafa Çaltı, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan programda söz alan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "1994 yılında büyük bir heyecanla ortaya çıkılmış ve yirmi yıl şiir akşamlarımız devam etmişti. O dönemler güzeldi. Fakat bazen bir şeyin kıymetini bilmek için arada bir ara vermek gerekiyor. Beş yıl aradan sonra Büyükşehir Belediyemizin desteği ile tertipliyoruz" dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı vekili Yasin Sagay ve Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan’ın gerçekleştirdiği konuşmaların ardından ise şiir bölümüne geçildi. Gecenin sunuculuğunu yapan Şair Adem Turan 5 yıl aradan sonra yeniden başlayan Suçıktı Şiir Akşamlarının özellikle şairler içinde büyük mutluluk ve heyecan oluşturduğunu söyledi. Edebiyata ve şairlere bu imkanı sundukları için Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesine teşekkür eden Turan, gecenin onur konuğunun ise ünlü Şair Arif Ay olduğunu söyledi. Onur konuğu Arif Ay’a Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan tarafından plaket takdimi yapıldı. Şairler Ali Sali, Arif Ay, Cevat Akkanat, Güven Adıgüzel, Hüseyin Bektaş, Cem Mehmet Eren, Mehmet Tepe, Mustafa Özçelik, Nadir Aşçı, Özcan Ünlü, Serap Kadıoğlu, Süleyman Unutmaz, Şakir Kurtulmuş, Tuba Kaplan ve Adem Turan gece boyunca Suçıktı’nın su sesi içinde şiirlerini seslendirdiler.

Gecenin sonunda ise Şiir Akşamlarının bu günlere gelmesinde katkı sahibi olan önceki dönem Belediye Başkanları Mehmet Filiz ve M. Ruhi Yılmaz’a plaketleri takdim edildi. Şairler ve katılımcılar toplu olarak hatıra fotoğrafı çekilirken Suçıktı Şiir Akşamları Pazar günü sabah gerçekleşen Şiir Atölyesi programı ile devam etti.