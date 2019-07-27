0553 313 94 23

Dursunbey’de FETÖ operasyonu

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne" üye olmak suçundan aranan 2 kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:50
Dursunbey’de FETÖ operasyonu

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne" üye olmak suçundan aranan 2 kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Yakalanan FETÖ üyesinin üzerinde 3 adet 1 dolarlık bankonot çıktı.


Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipler Dursunbey ilçesine bağlı Kavacık mahallesinde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne" üye olmak suçundan aranan N.Ö. ve T.Ö.’yü yakaladı. Aranan şahısların evlerinde yapılan aramada 3 adet 1 Amerikan Doları, 2 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 22 adet CD, 1 adet fotoğraf makinası, 5 adet hafıza kartı, 6 adet flaş bellek ve 1 adet hard disk ile 1 adet lazer özelliği olan çubuk ele geçirildi. Yakalanan FETÖ şüphelileri hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:50
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalçın Gülhan'ın vefatı sanat dünyasını üzdü
    1. Yalçın Gülhan'ın vefatı sanat..
    2. Kahramanmaraş’ta iki aile arası kavga:..
    3. Douglas, Beşiktaş'ta
    4. Mersin’deki yerel seçimlere damga..
    5. Limonda rekolte düştü
    6. Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Douglas..
    7. Teröristleri temizlemek için..
    8. Gündüz başkan yardımcısı, gece cerrah
    9. Gaziantep’te Alleben projesi için..
    10. Çocuklar yalan söyler mi?
    11. Frenleri tutmayınca karşı şeride geçti
    12. Hazar Denizi’nde batan İran gemisinin..
    13. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere..
    14. Didimde 41 göçmen yakalandı
    15. Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu..
    16. Bilal Erdoğan: Etnospor tecrübemizi..
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli Amasya'da
    18. 2'nci kattan düşen çocuğu çamaşır ipi..
    19. İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna..
    20. "Bakış açımız doğmamış çocuğun..
    21. Bülent Turan’dan Biga’ya Nilüfer Gölü..
    22. Dursunbey’de FETÖ operasyonu
    23. Kurbanlıklar İstanbul’da görücüye çıktı
    24. Kayıp keçi davasında hapis cezasını..
    25. Bülent Turan: Denizcilik sektöründe..
    26. Çakal Carlos, barbar Fransa'yı..
    27. Talip Geylan “Memur maaşları bayram..
    28. İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını..
    29. "Türkiye çok uğraşılan ama işlerin..
    30. Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 3..
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz