Dursunbey’de FETÖ operasyonu

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde jandarma ekipleri FETÖ üyesi 1 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Dursunbey Ören mahallesinde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmanın adli makamlardan aldığı arama kararı ile M.Y.’nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada ele geçirilen ve yasak yayın olan 6 adet kitap, 1 adet ses kayıt cihazı ve bu cihaza ait 1 adet kasete el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.