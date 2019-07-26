Dursunbey’de drone ile trafik denetimi

Dursunbey’de, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yaklaşan Kurban bayram öncesi sürücüler trafik kuralları ile ilgili uyarıldı. Drone ile yapılan denetimleri Kaymakam Emrullah Temizkan da inceledi.

Dursunbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dursunbey-Balıkesiryolu Selimağa bölgesindedenetim gerçekleştirdi. Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan’ında katıldığı trafik denetimlerinde kontrol noktasında durdurulan sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Drone ile yapılan denetim kapsamında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Kaymakam Emrullah Temizkan, sürücüleri özellikle yaklaşan Kurban bayramı öncesi trafik kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunarak, yapılan uygulamalar hakkında bilgilendirdi.

Kaymakam Temizkan"Trafik güvenliği ve kazaların azaltılması için Bayram öncesi rutin denetimlerimizi yapıyoruz. Tabi emniyet kemerlerine ve hız ihlallerine dikkat ediyoruz. Kurallara uyan sürücülerimize teşekkür edip, kural ihlalil yapan sürücülere ise hem ikaz hemde cezai işlem uyguluyoruz. Bu noktada trafik güvenliği için büyük çaba harcayan hem İlçe Emniyet Müdürlüğümüze hem de İlçe Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum. Bugün dronlar ile de denetimler gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de özellikle havadan denetimlerimiz bu şekilde devam edecek."dedi.