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Dursunbey’de 3 boyutlu yaya geçidi projesi

Dursunbey Belediyesi İlçe merkezinde bulunan caddelerde 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasına başladı.

02 Haziran 2019 Pazar 15:26
Dursunbey’de 3 boyutlu yaya geçidi projesi

Dursunbey Belediyesi İlçe merkezinde bulunan caddelerde 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasına başladı. Balıkesir’de ilk kez uygulanan proje ile yaya önceliği farkındalığı hedefleniyor.


Dursunbey’de, üç boyutlu yaya geçidi uygulaması hayata geçti. İlçe Merkezinde bulunan farklı caddelerde uygulanması planlanan üç boyut yaya geçidi projesi sayesinde, göz yanılması ile araç sürücüleri önlerinde bir yükseklik varmış gibi algılayıp, hızlarını azaltıyor, yayalar da karşıya daha güvenli geçiyor. Balıkesir genelinde ilk kez uygulanan proje özellikle ilk kez görenleri hayrete düşürüyor.


Proje hakkında açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkan Yardımcısı ve Peyzaj Mimarı Samet Çetinkaya; “Bilindiği gibi 2019 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edildi. Yayalara öncelik vermeyenlere yönelik trafik cezaları da yüzde 100 artırıldı. Bizde Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda Dursunbey’de sürücülerin yayalara gereken duyarlılığı göstermesini sağlamak amacı ile bu projeyi uyguladık. Bu projenin ilk uygulamasını Çalca bölgesinde geçtiğimiz yıl asfaltladığımız yolda gerçekleştirdik. Uygulama kısmına yaya geçitleri özel bir teknik ile üç boyutlu olarak boyanıyor. Estetik görünüm de sağlayan yaya geçidine gelen sürücüler, ilk önce burada bir yükselti olduğunu düşünüp, yavaşlıyor, ardından duruyor. Böylelikle yayalar da güvenli bir şekilde karşıya geçiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:26
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