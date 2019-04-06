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Seçim 2019 Sayfası

Dursunbey Belediye Meclisinde yeni dönem

Balıkesir’in Dursunbey Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 14:32
Dursunbey Belediye Meclisinde yeni dönem

Balıkesir’in Dursunbey Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.


Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan başkanlığında toplanan meclis 13 AK Parti, 2 İyi Partili’li üyeden oluştu. Belediye Meclisinde görev dağılımı ve ilk kararlar da alındı. Toplantının başında 31 Mart seçimlerinde yeniden seçilen Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan yeni meclisin ve dönemin Dursunbey’e hayırlı olmasını diledi.


Meclis yoklamasının ardından gündemdeki 16 madde ele alındı. Meclisin en genç iki üyesi olan Mustafa Sali ve İsmail Tahtalı geçici kâtip üye oldular. Denetim raporu okunduktan sonra bir yıl boyunca görev alacak olan Katip Üye seçimi kapalı oylama usulü ile yapıldı. AK Parti grubunun teklifi ile kâtip üyeliğe Fatma Kireç ve İsmail Tahtalı teklif edildi. Yapılan kapalı oylamada teklif edilen isimler kâtip üyeliğe getirildiler. Kapalı usul yapılan diğer oylamada ise Sadettin Aslan meclis 1. başkan vekili, Ahmet Savran ise 2. başkan vekili seçildi. Encümen üyeliği seçiminde ise AK Parti grubu Mustafa Akman ve Sadettin Aslan’ı 1 yıllığına encümen üyesi olarak seçildiler. Seçimlerin ardından komisyon seçimlerine geçildi. İmar komisyonu seçiminde AK Partinin teklifi olan Akif Kandemir, Halil Sarıoğlu, İzzet Çalışkan, Sadettin Aslan, Ahmet Savran komisyon üyeleri oldu. Plan bütçe komisyonuna ise Mehmet Kurt, Yusuf Turhan, Mustafa Korkmaz, Mustafa Sali, İsmail Kıymaz getirildi.


Güncel konular ve gündem dışı konuların da görüşüldüğü meclis dilek ve temenniler ile son buldu.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 14:32
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