0553 313 94 23

Dursun Uyar kimdir? Dursun Uyar Sağlık Yatırımları Genel Müdür yardımcısı mı oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Dursun Uyar atandı. Peki Sağlık Yatırımları Genel Müdür yardımcısı olan Dursun Uyar kimdir?

20 Eylül 2019 Cuma 09:34
Dursun Uyar kimdir? Dursun Uyar Sağlık Yatırımları Genel Müdür yardımcısı mı oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Dursun Uyar atandı. Peki Sağlık Yatırımları Genel Müdür yardımcısı olan Dursun Uyar kimdir?

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılıklarına Dursun Uyar, Hüseyin İnceöz ve Mehmet Koç’un atamaları yapıldı. Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe Nihat Sabuncu atanırken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Rifat Tan Benadam getirildi.

Dursun Uyar kimdir?

Dursun Uyar, Türk iş adamı ve Yimpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı. 1 Mayıs 1958 tarihinde Yozgat ili Divanlı Köyü'nde doğdu. Doğduğu köydeki ilkokulu bitirdikten sonra, 1967 yılında Yozgat'ta başladığı orta ve lise öğrenimini, 1974 yılında Çorum'da tamamladı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 09:34
  1. Yozgat
  2. Çorum
  3. Dursun Uyar kimdir?
  4. Dursun Uyar Sağlık Yatırımları Genel Müdür yardımcısı mı oldu?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den tehlikeli Rusya açıklaması: Vururuz!
    1. ABD'den tehlikeli Rusya açıklaması:..
    2. Egemen Bağış nerenin büyükelçisi oldu?..
    3. Mehmet Hakan Dursun kimdir? Mehmet..
    4. Konyalı anne Yıldız: evladımı ölü ya..
    5. Sunucunun donduğu an!..
    6. ABD Başkanı Trump'a Suudi Arabistan..
    7. Dursun Uyar kimdir? Dursun Uyar Sağlık..
    8. Feci olayı kötü koku ortaya çıkardı
    9. Dev tatbikatta bu kez balistik füze..
    10. Şaşırtan görüntü! Onu hiç yalnız..
    11. Pratik beslenme çantası tarifleri
    12. Sağlık Bakanlığı son atama Resmi..
    13. Samsung Galaxy A80'in Türkiye fiyatına..
    14. Otomobil dere yatağına uçtu: 4 kişi..
    15. Avrupa'da kara hafta! 3 mağlubiyet 1..
    16. İşte Egemen Bağış'ın yeni görevi
    17. Fehmi Rasim Çelik kimdir? Fehmi Rasim..
    18. Akit skandalı yazdı eğitmenler eyleme..
    19. Öner Özgür kimdir? TCDD Genel Müdür..
    20. Dolarda FED etkisi! Yönünü değiştirdi...
    21. Pençe-3 Harekatı'nda 5 terörist daha..
    22. Doğuş Otomotiv: İddialar asılsız
    23. Veysi Kurt kimdir? TCDD Taşımacılık..
    24. Yazıcıoğlu davasında dikkat çeken..
    25. Suudi Arabistan'dan İran'a karşı..
    26. Adalet Bakanlığına sözleşmeli 29..
    27. 74 muvazzaf askere FETÖ'den yakalama..
    28. TCDD Genel Müdürlüğü'ne atama
    29. Yunus Emre Ayözen kimdir? Yunus Emre..
    30. TSK'daki FETÖ'cülere bir darbe daha!
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
    Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    Selçuk Bayraktar yanına gelen vatandaşın isteğini kırmadı
    Selçuk Bayraktar yanına gelen vatandaşın isteğini kırmadı
    AK Parti'de bir istifa daha ! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha ! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler