Dursun Uyar kimdir? Dursun Uyar Sağlık Yatırımları Genel Müdür yardımcısı mı oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Dursun Uyar atandı. Peki Sağlık Yatırımları Genel Müdür yardımcısı olan Dursun Uyar kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Dursun Uyar atandı. Peki Sağlık Yatırımları Genel Müdür yardımcısı olan Dursun Uyar kimdir? Sağlık Bakanlığında açık bulunan Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılıklarına Dursun Uyar, Hüseyin İnceöz ve Mehmet Koç’un atamaları yapıldı. Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe Nihat Sabuncu atanırken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Rifat Tan Benadam getirildi. Dursun Uyar kimdir? Dursun Uyar, Türk iş adamı ve Yimpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı. 1 Mayıs 1958 tarihinde Yozgat ili Divanlı Köyü'nde doğdu. Doğduğu köydeki ilkokulu bitirdikten sonra, 1967 yılında Yozgat'ta başladığı orta ve lise öğrenimini, 1974 yılında Çorum'da tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.