Dursun Ataş: “Memleketin beka değil, memleketin çocuklarının işsizlik ve geçim bekası sorunu var”

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, seçmen irtibat ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, “Memleketin beka değil, memleketin çocuklarının işsizlik ve geçim bekası sorunu var” dedi.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş’ın İldem Seçmen İrtibat Bürosu açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, “Biz yerel seçime gidiyoruz. Vatandaşlarımız 31 Mart’ta mahallelerinde kendilerine hizmet getirecek muhtarları, meclis üyelerini ve belediye başkanlarını seçecek. Bu insanlarda gelip sizlere projelerini anlatacak. Yaptıklarını ve yapamadıklarını anlatacak. Bundan sonra ne yapacaklarını anlatacak. Sizlerde buna göre bakıp oy vereceksiniz. Maalesef bunları anlatamadıkları için bir beka meselesi deyip ortaya çıktılar” dedi.

Ataş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“25 senedir bu memlekette aynı zihniyet büyükşehir belediyesini yönetiyor. Her seferinde ‘Belediye iktidardan olmazsa sizlere hizmet gelmez’ deyip seçime gittiler. 2014’te de ‘Vizyon kent Kayseri’ diyerek sizlerden yüzde 60’larda oy aldılar. Bugün geldiğimiz noktada ortada ne vizyon kent var ne sorunlarını halletmiş bir kent var ne de işsizlik sorununu halletmiş bir Kayseri var. Memlekette işsizlik sorunu var. Memlekette geçim sorunu var. Bugün pazara giremiyorlar. Memleketin beka değil, memleketin çocuklarının işsizlik ve geçim bekası sorunu var.”

Konuşmaların ardından seçmen irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.