Dursun Ali Erzincanlı şiirleriyle mest etti

Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinliklerine bu akşam, ünlü sanatçı Dursun Ali Erzincanlı konuk oldu. Ünlü sanatçının konserde Hz. Muhammed (S.A.V.) ve şehitler için okuduğu şiirler büyük beğeni topladı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri bu akşam ilk olarak çocuklara yönelik düzenlenen eğlencelerle başladı. Etkinlik alanında Saat 18.00’dan itibaren çocuklar için çeşitli animasyon gösterileri ve yarışmalar düzenlendi.

Etkinlik alanında bin 500 kişi için kurulacak olan iftar sofrasında oruçların açılmasının ardından ise Dursun Ali Erzincanlı Nevşehirlilerle buluştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da katıldığı programda, Erzincanlı, okuduğu şiirlerle mest etti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatını ve Hadis-i Şerifleri şiirsel bir dille anlatan Dursun Ali Erzincanlı, Nevşehirlileri manevi yolculuğa çıkarttı. Nevşehirlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen buluşmada Erzincanlı en beğenilen şiirlerini seslendirerek, hayatından önemli anekdotları da paylaştı.

Nevşehirlilerin büyük ilgi gösterdikleri Erzincanlı’nın ardından gecede daha sonra Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından ilahi dinletisi sunuldu.