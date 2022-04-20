Dursun Ali Erzincanlı Efendimiz'in (SAV) doğumunu anlattı! 'Âlemler sayısınca hamd ve senâ'!
Dursun Ali Erzincanlı, iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) doğumunu anlattığı bir video paylaştı.
Yeniakit.com.tr
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) doğumunu anlatan Dursun Ali Erzincanlı, vidoeyu sosyal medya hesabından paylaştı.
'Alemler sayısınca hamd ve senâ!'
Erzincanlı paylaşımında şu mesajı yazdı:
İlk baharın tam ortası, günün ilk vakitleri; seher vakti..
Birazdan Medine’de kına çiçeği, Mekke’de izhir otları kokmaya başlayacak!
Âlemlerin Rabbi (cc), Âlemlerin rahmet sebebini yaratacak!
Âlemler sayısınca hamd ve senâ!
Salât ve Selâm!