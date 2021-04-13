Dursun Ali Erzincalı ile ilgili iddia yanlış çıktı

"Peygamber şairi" olarak bilinen Dursun Ali Erzincanlı ile ilgili ortaya atılan iddia yanlış çıktı.

Meryem Nur isimli bir sosyal medya kullanıcısı, kendi babasının vefat haberini, Dursun Ali Erzincanlı ve merhum Ömer Döngeloğlu ile birlikte paylaşınca, Twitter'da "Dursun Ali Erzincanlı hayatını kaybetti" şeklinde yorumlandı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılan iddia ile ilgili gerçek, kısa sürede ortaya çıktı.

Meryem Nur isimli sosyal medya kullanıcısının yanlış anlaşılan o paylaşımı ise şu şekilde:

"Babam Döngeloğlu'nun ölümüne çok üzülmüştü ramazan nasip olmadı demişti, bu sene de babama nasip olmadı. Peygamberimize komşu olsunlar her ikisi de inşallah" ifadelerini kullandı.

Yanlış anladığını açıkladı

Paylaşımı hızlı bir şekilde yayılan Meryem Nur isimli sosyal medya kullanıcısı, daha yaptığı yaptığı açıklamada yanlış anladığını ve Dursun Ali Erzincanlı'nın babası olmadığını ifade etti.

İşte o paylaşım:

"Dün içimden geldi şöyle bir tivit atmıştım virgülü yanlış yere koymuşum diye yanlış anlayanlar olmuş. Ne Döngeloğlu hocamızın ne de Erzincanlı'nın kızı değilim nolur artık sormayın"