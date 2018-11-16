Durmuş Küçük kimdir? Durmuş Küçük neden görevden alındı ve hangi partidendi?

Durmuş Küçük’ün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan belediye başkanları listesine girdi. Bakanlığın görevden uzaklaştırdığı Durmuş Küçük’ün kim olduğu ve neden görevinden uzaklaştırıldığı merak konusu oldu. Peki Durmuş Küçük kimdir? Durmuş Küçük hangi partiden belediye başkanıydı. İşte Durmuş Küçük biyografisi.



İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Belediye Başkanı Durmuş Küçük ve Ordu Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevden alındı.

2014 Elbistan yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Durmuş Küçük % 46.9

MHP adayı Abdullah Paksoy % 43.3

CHPadayı Doğan Soydan % 5.2

Durmuş Küçük kimdir?

Durmuş Küçük 1963 yılında Elbistan'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Küçük, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve serbest avukatlık yaptı. Durmuş Küçük, 2009 yerel seçimlerinde Elbistan Belediye Başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerindede Durmuş Küçük tekrardan Elbistan Belediye Başkanı seçildi. Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, genel merkez yerel yönetimler başkanlığı tarafından hazırlanan rapor neticesinde 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde il SKM ve ilçe SKM programlarına kasıtlı olarak katılmayarak partimiz aleyhinde sözlü ve fiili davranışlarda bulunduğundan ve AK Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilediğinden tedbirli olarak partiden kesin ihracı için Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Durmuş Küçük, evli ve 5 çocuk babasıdır.