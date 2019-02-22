0553 313 94 23

Durhasan ve Ericek göletleri su tutmaya başladı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde Durhasan ve Ericek sınırları içinde yapılan sulama göletlerinde su tutulmaya başlandı.

22 Şubat 2019 Cuma 16:35
Durhasan ve Ericek göletleri su tutmaya başladı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde Durhasan ve Ericek sınırları içinde yapılan sulama göletlerinde su tutulmaya başlandı.


Durhasan göleti ikmâl inşaatının geçici kabul işlemleri Bölge Müdür Yardımcısı Erdinç Kuran, Barajlar ve HES Şube Müdürü Hacı Ali Yaşar, teknik heyet ve firma yetkilileri tarafından yapıldı.


Durhasan göleti, sulama amaçlı olup, yüksekliği 32,00 metre, kret uzunluğu 175,00 metre, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edildi. Ericek göletinin ise kesin kabul yapıldı. Gölet 29,50 metre yükseklikte, 480.000 metreküpdepolama hacimli, ön yüzü geomembran kaplamalı kaya dolgu tipinde inşa edildi.Ericek göleti ile bin 220 dekar, Durhasan göleti ile 2 bin 430 dekar tarım alanı sulanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl’de 4 bin 42 kişi okuma yazma sertifikası aldı
    1. Bingöl’de 4 bin 42 kişi okuma yazma..
    2. "Almanya, Rusya'nın bazı..
    3. MHP, Belediye Meclis Üyelerini tanıttı
    4. AK Parti'nin Muğla mitingi
    5. MYP Lideri Yılmaz, İhlas Holding..
    6. İtfaiye ekiplerinin dar sokaklarda..
    7. Mardin’de iki aile arasında silahlı..
    8. "Ülkemiz her alanda çok büyüdü ve..
    9. 81 yaşındaki şehit annesi trafik..
    10. Başkan adayı Vural: "Köylerin aldığı..
    11. CHP’li Bekaroğlu’na Bakan Soylu’ya..
    12. İran'dan nükleer gözdağı!..
    13. Palyatif bakım ünitesi mart ayında..
    14. Cumhur ittifakı biraya geldi
    15. Millet İttifakı Edremit’te sahaya indi
    16. Boksta 2 aday yarışacak
    17. Hiçbir sanığa indirim uygulanmadı
    18. Okul bahçesinde öğretmenin otomobiline..
    19. Yunusemre U17 takımı Manisa’yı Türkiye..
    20. CHP'yi çıldırtan görüntü İHA..
    21. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu : 2..
    22. Pakistan ordusu: "Hindistan’a savaş..
    23. Fatih Camii’nde İsrail protestosu
    24. Binlerce Filistinli, işgal güçlerinin..
    25. "İran, nükleer anlaşma öncesine..
    26. Beylikdüzü’nde yeni taziye evi ve çok..
    27. Başkan adayı Köken’in esnaf ziyareti..
    28. Antalyaspor, Sivasspor maçı..
    29. El Halil’deki gösteriye İsrail..
    30. "Hafta sonu önemli bir müsabaka bizi..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...