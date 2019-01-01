Durgunluğa kulak asmayıp üretimle gaza bastılar

12 Eylül’de beklenen ikinci faiz indiriminin ardından başlatılacak dev kampanya ile canlanması beklenen gayrimenkul sektörünün önde gelen firmaları ise her şeye rağmen hem satış hem de üretim performanslarını planladıkları seviyede yürütmek için çaba harcıyor.

Özellikle büyük istihdam kaybının yaşandığı sektörün daha fazla yara almaması için planlarından taviz vermeyen markalı konut üreticileri, yakın zamanda düzlüğe çıkılacağı ümidiyle üretimlerine hız verme kararı aldı. Maliyet artışlarına rağmen vatandaşların konut sahibi olmalarına katkı sağlayacak formüller arayan şirketlerden beşinin ajandalarında olanları sizler için araştırdık.

Sinpaş’tan yeni proje atağı

Bin 62 satışla 2018 yılının konut satış şampiyonu olan Sinpaş, 1.8 milyon liralık ciroyla devam ettirdiği yolculuğunda toplamda 7 projede 4 bin 691 bağımsız birime imza atıyor.

13 projesinde farklı tipte dairelerle ticari alanların satışını yapmaya devam eden SİNPAŞ GYO’nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, “Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerimizi şeffaflıkla tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz ve gerçekçi planlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu hedefle, önümüzdeki dönemde Ankara’da 5 bin yeni ünite inşa etmeyi planlıyoruz. Marmaris ve İstanbul’da da gayrimenkul projeleri için fizibilite çalışmalarımız sürüyor. Yine İstanbul’da, Sancaktül arazisinde bin konutluk yeni bir projeyi yükseltmeyi hedefliyoruz. Yurtdışında ise Riyad ve Frankfurt yatırımlarımız ile yeni enerji yatırımlarımız önemli projeler olacak’’ bilgisini paylaştı.

Sur Yapı, Türk inşaat tarihinin rekorunu kırdı

Ekonominin daralmaya başladığı dönemde toplam 16 şantiyesinde işçilerine paydos yaptırmadan çalışmalarını sürdüren Sur Yapı, bir taraftan anahtar teslim süreçlerini yönetirken, diğer taraftan da Antalya Kepez’deki devasa projenin inşaatında yol katediyor. 6 ay gibi kısa sürede 90’nı aşkın blokun kabasının inşasını sağlayan Sur Yapı, Türk inşaat tarihinde de bir rekora imza atmış oldu. 8 yılda 19 bin bağımsız bölümün yer alacağı 70 bin nüfuslu projede ilk tapuları dağıtan şirket, yılsonu bitmeden ilk anahtarları da hak sahiplerine dağıtmaya başlayacak. İstanbul Anadolu yakasında yer alan iki projesinde de anahtar teslim sürecine giren Sur Yapı’nın 2020 ajandasında ise hem teslim hem de üretim odaklı bir yol haritası mevcut. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, piyasada başlayan canlanmadan önce talebe karşılık verecek pozisyonda olan firmaların üretimleriyle sektöre katkıda bulunduklarına işaret etti. Ağustos ayıyla birlikte alıcıların harekete geçmeleriyle satışların hızlandığına dikkat çeken Elmas, “Eylül ayının gelmesiyle birlikte, sektör temsilcileri olarak yaptığımız kampanyaların da etkisiyle konut satışları daha da artacak. Elinde stoku bulunanlar kadar, üretimi devam eden projeler için de böyle bir durumun fayda getireceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Hem hazır daire hem yeni proje

İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntılara rağmen BANU EVLERİIspartakule projelerini zamanında tamamlayan Hasanoğlu Şirketler Grubu, yeni projelerinin müjdesini verdi. Hasanoğlu Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, “İnşaat sektörünün zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde tüm projelerimizi teslim etmenin ve yeni projelere başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. “Biz sektör paydaşları olarak içinden geçtiğimiz şu günleri iyi analiz edip, doğru hamleler yapmalıyız” diyen Hasanoğlu, “Gelecek yatırımlarında Ispartakule’de iki, Bahçekent’te iki olmak üzere toplamda dört yeni projeye imza atmaya hazırlanıyoruz. 155 milyon TL’lik arsa yatırımı ile gerçekleştireceğimiz projelerimizde toplamda 110 bin metrekare inşaat alanı ve 75 bin metrekare satılabilir alandan oluşacak. Dört yeni projemizin toplam inşaat yatırım bedeli ise 255 milyon lira tutarında olacak” dedi.

Tema İstanbul Bahçe’yi teslim ediyor, sırada Yamanevler var

İstanbul’un farklı semtlerinde nitelikli konut projeleri inşa ederek marka değeriyle sektöre kimlik katan Avrupa Konutları, verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. İnşaatlarını açıkladığı takvim doğrultusunda tamamlayarak dairelerinin anahtarını hak sahiplerine veren şirket, kurduğu ortaklıklarla ilgi gören projelerin de de aynı geleneği sürdürüyor. Nitekim, Mesa, Artaş, Kantur – Akdaş Ortak Girişimi ile Atakent’te hayata geçirilen Türkiye’nin ilk master planlı özel sektör gayrimenkul projesi Tema İstanbul’un ikinci etabı Tema İstanbul Bahçe’de teslimler geçtiğimiz günlerde başladı. Aile odaklı proje olarak lanse edilen Bahçe etabından konut sahibi olmak isteyenlere de fırsatlar sunuluyor. 562 bin liradan başlayan fiyat ve 18 ay vade seçeneğiyle devam eden kampanyaya ilgi yoğun. Bu arada Avrupa Konutları’nın en büyük projelerinden olan Yamanevler’de inşaat süreci hızla ilerliyor. 2020’nin bahar aylarında yaşamın başlayacağı proje etap etap inşa ediliyor. Süleyman Çetinsaya başkanlığındaki ekip, bu çalışmalarını sürdürürken 2020 yılına yeni proje sürprizleriyle girmeye hazırlanıyor.

Bodrum İstanbul’da Nef rüzgârı

İstanbul’un farklı semtlerinde farklı konseptlerde geliştirdiği projelerle hem oturumcuların hem de yatırımcıların ilgisini çekmeyi başaran NEF markası, Bodrum’da da aynı başarıyı sağladı. Muğla Bodrum’da Timur Gayrimenkul imzasıyla yükselen Nef Yalıkavak’ta yaşam başladı. Özel kampanyaların devam ettiği anahtar teslim projelerin yanı sıra İstanbul Çekmeköy’de proje geliştiren şirket, durgunluğun etkisini bertaraf edecek yeni ataklara hazırlanıyor.