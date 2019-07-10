Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 667 gram esrar ve 865 uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 667 gram esrar ve 865 uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Gümüştekin Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 667,36 gram kalıp haline getirilmiş taş esrar ve 856 uyuşturucu hap ele geçirilirken, otomobilde bulunan M.A. ve R.F.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.F.A tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.