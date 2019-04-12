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Durdurulan araçta ağır makineli tüfek ve tabanca yakalandı

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12 Nisan 2019 Cuma 17:31
Durdurulan araçta ağır makineli tüfek ve tabanca yakalandı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan ağır makineli tüfek ve tabanca ile çok sayıda dolu fişek ele geçirildi


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ekiplerice Gümüştekin mahallesinde yapılan çalışmalarda, Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içinde bulunan Y.K. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet fişek yakalandı. Araç içinde yapılan incelemelerde de aracın bagaj kısmında, 1 adet ağır makinelı tüfek ve bu tüfeğe ait 66 adet fişek, 1 adet tabanca, 78 adet dolu fişek ve 7 adet kartuş ele geçirildi.


Yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli Y.K. tutuklandı.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 17:31
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