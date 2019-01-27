0553 313 94 23

Durdurulan araçta 99 kilogram kaçak tütün bulundu

Avcılar'da durdurulan bir araçta 99 kilogram kaçak tütün ile sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

27 Ocak 2019 Pazar 12:29
Durdurulan araçta 99 kilogram kaçak tütün bulundu

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak'ta Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 kilogramlık şeffaf poşetler içerisinde 85 kilogram tütün, ikişer kiloluk 7 karton içerisinde 14 kilogram tütün, 600 paket boş makaron, 40 paket sigara kağıdı, 8 tütün sarma makinesi, 180 makaron doldurma makinesi, 84 sigara tabakası, 24 sigara kutusu, 10 paket sigara filtresi, 60 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Araç sürücüsü E.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 12:29
  1. Avcılar
  2. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. kaçak tütün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En uygun yemek vakti
    1. En uygun yemek vakti
    2. AK Parti'nin oy pusulasındaki yeri 31..
    3. Klon sığırda ikinci kuşak başarısı
    4. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    5. Saç uzatmak sünnet midir?
    6. Fenerbahçe'nin transferde yeni rotası..
    7. İran'dan "halkın itirazlarına kulak..
    8. Tunç Soyer kimdir hangi görevlerde..
    9. Velî (evliyâ) kimdir?
    10. Aboubakar Kamara'dan Yeni..
    11. Durdurulan araçta 99 kilogram kaçak..
    12. Çocuk terbiyesini öğreten bir Peygamber
    13. Partilerin oy pusulasındaki yeri belli..
    14. Ankara'da hangi parti önde? Ankara..
    15. Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu..
    16. Tren ve binek araç çapıştı: Yaralılar..
    17. Üç bin kişiyi affettin, oğlumu da..
    18. Organize İşler 2 ne zaman vizyona..
    19. İnanç karşıtı câmi düşmanlarının..
    20. Galatasaray'dan ayrılan Garry..
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!
    Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve CHP'nin FETÖ bağlantısını deşifre etti!