Durdurulan araçta 99 kilogram kaçak tütün bulundu
Avcılar'da durdurulan bir araçta 99 kilogram kaçak tütün ile sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.27 Ocak 2019 Pazar 12:29
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak'ta Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5 kilogramlık şeffaf poşetler içerisinde 85 kilogram tütün, ikişer kiloluk 7 karton içerisinde 14 kilogram tütün, 600 paket boş makaron, 40 paket sigara kağıdı, 8 tütün sarma makinesi, 180 makaron doldurma makinesi, 84 sigara tabakası, 24 sigara kutusu, 10 paket sigara filtresi, 60 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Araç sürücüsü E.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
YORUM YAZ