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Durdurulan araçta 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan 195 adet kapsül halinde 2 kilo 137 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.

19 Şubat 2019 Salı 17:10
Durdurulan araçta 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan 195 adet kapsül halinde 2 kilo 137 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir arabayı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 195 adet kapsül halinde 2 kilo 137 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak yapılan tahkikat sonucu iki şüpheli şahıs ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti’ yapmak adli mercilere sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:10
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