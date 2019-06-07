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Durdurulan araçta 2 kilo 205 gram uyuşturucu yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda 2 kilo 205 gram mtamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

07 Haziran 2019 Cuma 14:43
Durdurulan araçta 2 kilo 205 gram uyuşturucu yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde durdurulan bir aracın yakıt deposunda 2 kilo 205 gram mtamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Nizip KOM Grup Amirliği ve Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Gaziantep Şanlıurfa D-400 yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.Araçta yapılan aramada yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette 2205 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili İran uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:43
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