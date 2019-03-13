0553 313 94 23

Durdurulan araçta 103 gram eroin bulundu

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde polis ve jandarma ortaklığında yapılan operasyonda 103 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
Durdurulan araçta 103 gram eroin bulundu

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde polis ve jandarma ortaklığında yapılan operasyonda 103 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren polis ve jandarma ekipleri Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi’nde D.C. isimli şahsın kullandığı otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 103 gram eroin ele geçirildi. Sürücü D.C. ile birlikte araç içerisinde bulunan B.C, P.I. ve T.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasalarda gün sonu
    1. Piyasalarda gün sonu
    2. Başakşehir'de Şenol Güneş sürprizi
    3. "Sergen Yalçın ile devam etmek isteriz"
    4. GÜNCELLEME 4 - İzmir'de metro vagonu..
    5. Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi..
    6. Mısır, Sudan'a elektrik ihracatı..
    7. Kayıp genç, 7 saat sonra ormanda bulundu
    8. Burdur’da kaçak içki operasyonu
    9. İran’dan gözdağı
    10. GÜNCELLEME - Nijerya'da okul binası..
    11. Boşanma aşamasında olduğu eşini..
    12. ETSO’da istihdam seferberliği
    13. "Cumhur İttifakı Türk milletinin..
    14. Trakya Kalkınma Ajansı ve KTSO’dan..
    15. Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
    16. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi..
    17. Yüksekova Belediyespor, 4-1 mağlup oldu
    18. Radyo A’da kök hücre bağışı konuşuldu
    19. Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye..
    20. Şakir Doğan'dan acı haber
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta