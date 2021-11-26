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Avrupa Durdurulamıyor! Almanya'da koronavirüs vaka sayısında rekor üstüne rekor!
Avrupa

Durdurulamıyor! Almanya'da koronavirüs vaka sayısında rekor üstüne rekor!

Almanya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 76 bin 414 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Aşıya rağmen yükselen rakamlar ülkede büyük endişelere sebep oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 12:12:00 -
Durdurulamıyor! Almanya'da koronavirüs vaka sayısında rekor üstüne rekor!

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.
Ülkede son 24 saatte 76 bin 414 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, bu sayı salgının başlangıcından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 650 bin 170’e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 357 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 100 bin 476’ya ulaştı.

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