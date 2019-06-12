0553 313 94 23

Durdu: “Şehit ailelerine mezar yerleri ücretsiz olsun”

MHP Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Durdu, Gemlik Şehit Aileleri Derneği’nin talebi ile şehit yakınlarının mezar yerlerinin ücretsiz olmasını meclis gündemine getirdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:08
Durdu: “Şehit ailelerine mezar yerleri ücretsiz olsun”

MHP Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Durdu, Gemlik Şehit Aileleri Derneği’nin talebi ile şehit yakınlarının mezar yerlerinin ücretsiz olmasını meclis gündemine getirdi.


Şehit anne, baba, eş ile gazi eşlerine mezar yerlerinin ücretsiz tahsis edilmesi Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülecek. Gemlik Şehit Aileleri Derneği talebi ile meseleyi MHP Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Durdu gündeme getirdi. Durdu’nun talebiyle Plan Bütçe Komisyonuna getirilen konu, komisyonda oybirliği ile kabul edildi. Mecliste de kabul edildikten sonra konu resmileşecek.


Mezarlık konusunda yetkiler büyükşehir yasa tasarısı sonrasında tamamen Bursa Büyükşehir Belediyesine geçmişti. Bursa’nın bütün ilçelerini de ilgilendirecek konunun belediye meclisinden de oybirliği ile geçmesi bekleniyor.


Konu ile alakalı değerlendirme yapan Osman Durdu, ’’Böyle önemli bir hususta meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Millet olarak bizlere emanet olan şehit ve gazi ailelerimize elimizden gelen desteği vermek zaruretimiz bulunuyor. Bizleri mutlu eden ise teklifin doğrudan kabul görmesidir’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İznik Gölü’nde yeni keşifler
    1. İznik Gölü’nde yeni keşifler
    2. Turgutlu Belediye Meclisi Haziran Ayı..
    3. Gönüllü öğretmenlerle gerçeği..
    4. Teknik Direktör İrfan Buz tesisleri..
    5. Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale..
    6. Göcek’te deniz dibi temizliği
    7. Meteorolojiden İstanbul için sağanak..
    8. Sebahattin Yaman: ’’2019’da 700 bin..
    9. Define bulmak uğruna kendi evinin..
    10. Bakan Soylu’dan Temel..
    11. Ak Parti'den yeni askerlik sistemi..
    12. İsrail'de Müslüman futbolcuya küstah..
    13. 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    14. Kocaeli'de sağanak
    15. Gagavuzya’da Osmangazi ilgisi
    16. 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye..
    17. Karın yağlarından kurtulmak için bıçak..
    18. Galatasaray'ın net borcu açıklandı!
    19. Manisalı gazeteciler ile kurum..
    20. 4. kattan havalandırma boşluğuna düşen..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu